ملتقى ومنتدى الأدب والفكر العربي برعاية وزارة الشباب والرياضة
كتب مصطفى هنداوي
أقيم منتدى الأدب والفكر العربي بالمركز الأولمبي بالمعادي تحت إشراف ورعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبالتعاون مع ملتقى فارس الشعراء العرب الأول برئاسة الدكتور فايز بن راشد مؤسس فارس الشعراء العرب.
شارك في الملتقى لفيف من الشخصيات العامة والقيادات في المؤسسات ورجال الصحافة والإعلام والشعراء والأدباء وقدم الملتقي مسابقات في الشعر والتمثيل بمشاركة الشعراء والأدباء حيث شارك الاديب والشاعر السعودى الدكتور عصام حمزة والشاعر القدير ثروت سليم والشاعر المصرى القدير محمود حسن.
قدم المتسابقين أداء مبهر أشاد به كل الحضور الكبير وقدمت فقرة إستثنائية في التمثيل لتقدم رسالة للمجتمع المصري والعربي تحت عنوان كبير ومهم أنه لا للمخدرات شارك في الفقرة الفنانة دعاء العسال مع الأطفال عمر ومحمد أمام منصة لجنة التحكيم القوية التي دائماً تثرى المشهد الثقافي المصري والعربي وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور فايزبن راشد العلي رئيس مجلس إدارة موقع جريدة الإخبارية العربية ونائبه الدكتور محمود النقيب ممثل وزارة الشباب والرياضة المصرية والاعضاء من الجامعة المصرية والاتحادات الأدبية بمصر والدول العربية.