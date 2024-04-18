تفاصيل إحتفالات أكاديمية طيبة بمناسبة اليوبيل الفضى للأكاديمية

كتبت آية معتز صلاح الدين

تحت رعاية الاستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة تواصل الأكاديمية احتفالاتها باليوبيل الفضى حيث تم تزيين الأكاديمية بالبانرات احتفال بمرور 25 عاما على التأسيس كما تعرض الشاشات بالأكاديمية فيديوهات حول تاريخ الأكاديمية حيث تتضمن الفيديوهات ٱراء عدد من الخبراء والأساتذة الذين تعاملوا مع أكاديمية طيبة خلال الخمسة والعشرين عاما

وصرح الأستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة انه يتم حاليا وضع الرتوش الأخيرة لاحتفالين كبيرين باليوبيل الفضى لأكاديمية طيبة وذلك يومى 29و30 أبريل الحالى

..وأضاف الأستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة أننا ونحن نحتفل باليوبيل الفضى لأكاديمية طيبة نتعهد أن نستمر فى العمل بنفس مستوي الجودة ونفس السياسة التي تتميز بها أكاديمية طيبة

وهى بناء شخصية الطالب القوية لمواجهة وصناعة المستقبل

و تقديم العلوم المتطورة الحديثة و لنا السبق في ذلك وأيضا نستمر في الأنشطة الرياضية التي تساهم في بناء الشخصية ونستمر أيضاً في بناء الأنشطة الفنية التي تنمي الشخصية ونستمر في خدمة البيئة والمجتمع المحلي وهكذا..

وقد تقرر أن يكون الاحتفال الاول باليوبيل الفضى يوم 29ابريل الحالى فى مقر أكاديمية طيبة بداية من العاشرة صباحا حيث يتضمن كلمة لمؤسس أكاديمية طيبة الاستاذ الدكتور صديق عفيفى

كما سيكون هناك طابور عرض تشارك فيه 12من اللجان والاسر الطلابية

ويتضمن الاحتفال بعد طابور العرض اجتماع فى مدرج كبير بأكاديمية طيبة بالمعادى لتكريم اوائل الأنشطة الذين حصلوا على مراكز متقدمة فى مسابقات وزارة التعليم العالي 2024 وسيتم بعدها افتتاح معرض الأنشطة الطلابية بحضور لجنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد ذلك سيتم المرور على رعاة الاحتفالية المتواجدين بمقر الأكاديمية مثل هيئة تنشيط السياحة التى ستقدم رحلات مجانية لبعض الطلاب كما ستقدم المؤسسات والبنوك ندوات التثقيف والتوعية للطلاب بخصوص سوق العمل ومن هذه البنوك بنك مصر والبنك الاهلى المتحد كما سيقوم بنك مصر والبنك الأهلى المتحد بتقديم هدايا عينية وفتح حسابات مجانا للطلاب

كما سيكون هناك منتجات يدوية من مستشفى بهية تباع بأسعار رمزية

ويتواكب مع ذلك إقامة أنشطة رياضية للطلاب فى الكرة الخماسية والشطرنج والرسم وتنس الطاولة وغيرها حتى نهاية اليوم

وصرحت الأستاذة الدكتورة سعاد عبد الخالق نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة أن احتفال اليوم التالى 30 ابريل سيكون بدءا من الواحدة ظهرا فى دار ضيافة ضباط الشرطة فى مدينة نصر وسيكون تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كما تم توجيه دعوات لقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات والشركات المتنوعة

واضافت أن الحفل سوف يتضمن عرض فيديو مختصر عن تاريخ مؤسس أكاديمية طيبة الاستاذ الدكتور صديق عفيفى كما سوف يتضمن

فقرة تكريم لخريجى الأكاديمية ممن فى مراكز مرموقة فى سوق العمل كما سيتم تكريم دفعة يناير اليوبيل الفضى 2024وايضا عرض فيديو

مدته خمس دقائق يتحدث فيه طلاب أكاديمية طيبة وخريجين وأعضاء هيئة تدريس عن حياتهم فى أكاديمية طيبة

كما سيكون هناك حفل موسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى احمد وفرقة كورال طيبة الحاصلة على المركز الأول فى مسابقة وزارة التعليم العالي لمدة عشرين عاما على التوالى

ويعقب ذلك حفل غذاء فى ختام الاحتفال.