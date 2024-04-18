العمل التطوعي أيقونة تقدم المجتمع
بقلم دكتوره / نرمين توكل الليثي …دكتوراه في علم الإجتماع
يُعرف المفهوم العام للعمل التطوعي بأنه تقديم خدمة ما للأفراد أو المجتمع دون الحصول على أي مقابل وللعمل التطوعي عدة صور مختلفة منها: العمل الخيري أو المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية أو الحرص على مساعدة الآخرين بخدمات بسيطة ولكن يمكن أن تترك مزيد من الأثر العميق في نفوسهم والعديد من الصور الأخرى والتصفح كما إن مقياس نجاح الأمم يكون بمقدار ما يقوى به نسيجها الاجتماعي والتنموي، وذلك بثقافة العمل التطوعي وميادينه المختلفة، مروراً بدور العبادة والمدارس، والإعلام الرسمي والغير الرسمي، كما يصبح العمل التطوعي بذلك ثقافة عامة مدروسة وسلوكاً يومياً حسناً يثمر في كل حين.