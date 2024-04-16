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ختام منافسات الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في كرة القدم والطاولة وتنس الطاولة

ختام منافسات الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في كرة القدم والطاولة وتنس الطاولة

كتب مصطفى هنداوي

تختتم الخميس منافسات الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فى خماسي كرة القدم وتنس الطاولة والطاولة بمشاركة 91 مركز شباب و1200 لاعب على مستوى محافظة القليوبية.

وذلك استمرارا لتنفيذ فعاليات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر حيث تقام مواجهة هامة بين فريقي مشتهر التابع لإدارة طوخ، ومركز شباب المنايل التابع لإدارة شباب الخانكة في إطار الحفل الختامي والمباراة النهائية لدورى الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، الذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه بالقليوبية تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه القليوبية.

أقيمت المنافسات على مستوى المحافظة داخل كل إدارة فرعية وتم تصعيد الفرق الفائزة إلى دور الثمانية للتصفيات النهائية إلى مستوى المحافظة واللعب بنظام خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية وختام الدورى .

وأسفرت النتائج عن وصول مركز شباب مشتهر ومركز شباب المنايل إلى المباراة النهائية فى خماسي كرة القدم ، بينما فى تنس الطاولة فاز مركز شباب كفر عزب غنيم ومركز شباب كفر عبيان وفى لعبة الطاولة فاز مركز شباب كفر عبيان ، ويذكر أن الفرق الفائزة ستحصل على جوائز مالية قيمة وكأس البطولة.

أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن سعادته بالانشطة والبرامج التى تنفذها وزارة الشباب خلال شهر رمضان المبارك داخل مراكز الشباب، مشيدا بالدور الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة ، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لاسيما من خلال الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وتكثيف الأنشطة والبرامج لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين والمستفيدين بكافة المراحل العمرية.

يذكر أن ختام الدورى سيقام بعد غد الخميس على ملاعب مركز شباب المنشية بمدينة بنها في تمام الساعة الرابعة عصراً، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ، وتأتى تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وإشراف ياسر قاسم رئيس فرع الاتحاد بالقليوبية ، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب ، عامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة

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