ختام منافسات الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في كرة القدم والطاولة وتنس الطاولة
كتب مصطفى هنداوي
تختتم الخميس منافسات الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فى خماسي كرة القدم وتنس الطاولة والطاولة بمشاركة 91 مركز شباب و1200 لاعب على مستوى محافظة القليوبية.
وذلك استمرارا لتنفيذ فعاليات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر حيث تقام مواجهة هامة بين فريقي مشتهر التابع لإدارة طوخ، ومركز شباب المنايل التابع لإدارة شباب الخانكة في إطار الحفل الختامي والمباراة النهائية لدورى الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، الذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه بالقليوبية تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه القليوبية.