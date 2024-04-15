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المهندس علي سالم يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بقرية سنديون بمحافظة كفر الشيخ

المهندس علي سالم يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بقرية سنديون بمحافظة كفر الشيخ

افتتح المهندس علي سالم رئيس مجلس إدارة شركة الشحنة الكهربائية،وحدة العلاج الطبيعي بمسقط رأسة بقرية سنديون بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بمحافظةكفرالشيخ،والدكتور خالد مفتاح مدير إدارة فوة الصحية، والدكتور محمد الصاوي مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتور حسام أبو موسى المشرف على وحدات العلاج الطبيعى بمركز فوه، وجميع أطباء العلاج الطبيعى بفكر الشيخ.

كما حضر الأستاذة عبير الريس رئيس قرية سنديون نيابة عن السيد اللواء رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور محمد الفار مدير مستشفى فوه المركزى.

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