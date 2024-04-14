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رسالة الي ابني كن صايع تكن اسعد الناس
رسالة الي ابني كن صايع تكن اسعد الناس
بقلم : المستشار أشرف عمر
يابني صرفت عليك منذ ولادتك اموال طائلة من اجل مايسمي بالتعليم والتخرج بأعلي الشهادات
هذة الكذبة التي عشنا فيها منذ الصغر بان تكون طبيبا او مهندسا أو محاميا وقد حان الوقت لكي نجني ثمار كفاحنا معك
بان تكون عاطلا ولن تستطيع ان تزوج نفسك ،و محدود الدخل لا تستطيع ان تعيل نفسك او اسرة مكونه من زوجة او طفل أومساعدة والديك
وهكذا بحسبة بسيطة لو كنا قد وفرنا هذة الاموال منذ الصغر وتم تركك لاولاد الشوارع لكي يقوموا بتربيتك وتاهيلك لتكون بلطجيا أوراقصا أوفنانا او لاعب كرة لكان الحال الي الافضل
كنا سنجد كثير من الجهلاء والمرضي من مريدينك ومحبينك ممن يرمون انفسهم واموالهم تحت اقدامك
وكذلك انفتحت لك ابواب الجنه من الهدايا والمنح التي تاتي من شراذم القوم الذين تركوا العلم والعلماء وتبنوا الرقاصين والبلطجية والصيع
يابني مسلسلات رمضان لم يكن فيها قيمة لك بل صدرت لك الهيافة والبلطجة والخروج علي القانون ونهايتك المحتومة بعدم وجود قيمة لك وزاد الاحباط لديك