“حماة الوطن” بالإسكندرية يدخل البهجة على أطفال دور الأيتام في أول أيام العيد
كتب : وائل عباس
واصل حزب “حماة الوطن” أمانة محافظة الإسكندرية فعاليات مبادرة “بصمة خير” بزيارة وفد من أمانة السياسات لإحدى دور رعاية الأيتام بمنطقة محرم بك ؛ وتوزيع ٥٠٠ قطعة ملابس على الأطفال لإدخال البهجة عليهم في أول أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك ضمن فعاليات المبادرة التي تقام برعاية اللواء ” طارق بركات ” رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات الأستاذ ” محمد السيد مجاهد ” الأمين العام للحزب بالإسكندرية وقيادة الأستاذ ” محمود عسكر ” الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.
وأكد الأستاذ ” محمد السيد مجاهد ” الأمين العام للحزب بالإسكندرية ، إن المبادرة تعد استكمالا للمبادرات الأجتماعية التي يطلقها الحزب لرعاية الأطفال الأيتام ، وذلك لمواصلة الدور الأجتماعي لأعضاء الحزب في الشارع ، وخدمة المجتمع السكندري ، مؤكدا على أن المبادرة مستمرة من خلال الأمانات النوعية والجغرافية لدعم الأطفال الأيتام في دور الرعاية نفسيا واجتماعياً ؛ والعمل على تنمية مواهبهم .