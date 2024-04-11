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“حماة الوطن” بالإسكندرية يدخل البهجة على أطفال دور الأيتام في أول أيام العيد

“حماة الوطن” بالإسكندرية يدخل البهجة على أطفال دور الأيتام في أول أيام العيد

كتب : وائل عباس

واصل حزب “حماة الوطن” أمانة محافظة الإسكندرية فعاليات مبادرة “بصمة خير” بزيارة وفد من أمانة السياسات لإحدى دور رعاية الأيتام بمنطقة محرم بك ؛ وتوزيع ٥٠٠ قطعة ملابس على الأطفال لإدخال البهجة عليهم في أول أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك ضمن فعاليات المبادرة التي تقام برعاية اللواء ” طارق بركات ” رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات الأستاذ ” محمد السيد مجاهد ” الأمين العام للحزب بالإسكندرية وقيادة الأستاذ ” محمود عسكر ” الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

وأكد الأستاذ ” محمد السيد مجاهد ” الأمين العام للحزب بالإسكندرية ، إن المبادرة تعد استكمالا للمبادرات الأجتماعية التي يطلقها الحزب لرعاية الأطفال الأيتام ، وذلك لمواصلة الدور الأجتماعي لأعضاء الحزب في الشارع ، وخدمة المجتمع السكندري ، مؤكدا على أن المبادرة مستمرة من خلال الأمانات النوعية والجغرافية لدعم الأطفال الأيتام في دور الرعاية نفسيا واجتماعياً ؛ والعمل على تنمية مواهبهم .

وقال اللواء ” ممدوح النمر ” أمين أمانة السياسات ، إن أعضاء الأمانة حرصوا على زيارة دار الأيتام لتقديم التهنئة للأطفال وإدخال البهجة عليهم في أول أيام العيد ، حيث تم توزيع ما يزيد عن 500 قطعة ملابس بمقاسات مختلفة على الأطفال، فضلا عن تنظيم يوم ترفيهي للأطفال تضمن مسرحا للعرائس وفقرات فنية وغنائية، والتي أدخلت البهجة على الأطفال ورسمت الابتسامة على وجوههم.

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