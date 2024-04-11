إنطلاق اوبريت “فــخــــر البريــمـــي” تحت إشراف
سعادةالسيد الدكتور حمد بن احمد البوسعيدي محافظ البريمي
كتبت: مروة حسن
تزامنا مع الإحتفال بأعياد الفطر المبارك إنطلاق أوبريت فخر البريمي الذي استعرض بلغة سينمائية رشيقه أهم مدن وقصور ومعالم ومزارات وفنون وثقافة المحافظة
من ألحــــان سيف الريسي، ومن كلمات الشاعــر حمود العيسري، وغناء الفنانين محمد المـــاسي ،حامد سهيــــل ، مروان الكعبـــي، وكمنجات قانون ناي ، وإستوديو الرسالة المهندس ياسرحسين القاهره عــــــود، والأستاذ عبدالله البلوشي توزيـــع ومكس وماستـــر المهندس هيثم البلوشي، وأستوديو لايف ميوزك، وإخــــراج الأستاذ ابراهيـــم قمبـــر.
فريــــق العمـــل مكتب محافظ البريمي الاشراف العــــام سعادة السيد الدكتور حمد بن احمد البوسعيدي محافظ البريمي إنتاج محافظة البريمي ٢٠٢٤م.