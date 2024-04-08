محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالى لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسى
إعتمد /عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك على النحو التالى:
الصف الاول والثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي:
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاحد 12 مايو 2024
الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام)
• تبدا الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
الصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي (صم)
• تبدا الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
الصف الثامن الابتدائي (صم)
• تبدا الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين)
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
الصف السادس الابتدائي (مكفوفين)
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
النقل الاول الاعدادى العام والرياضي والصم والمكفوفين
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024
النقل الثاني الاعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024
النقل الاعدادي المهني
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى العام والرياضي
• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين
• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني
• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين
• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
النقل الثانوي الفني للصم
• تبدا من من السبت 11 مايو الى السبت 18 مايو 2024
النقل الاول والثانى الثانوي للمكفوفين
• تبدا من من السبت 11 مايو الى الاحد 19 مايو 2024
النقل الاول والثانى الاعدادى العام والرياضي
• تبدا من الاثنين 13 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
وجه محافظ القليوبية الاستاذة سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب،مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.