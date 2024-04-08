محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

انتحل صفة عامل صيانة،ضبط المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

السكرتير المساعد يتفقد موقف بنى سويف في استجابة لشكوى بعض أهالي بهبشين من عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة