عاجلمنوعات

أحمد أبو الفضل يكرم نائبة خلال فعاليات الإفطار السنوي الفضل جروب

أحمد أبو الفضل يكرم نائبة خلال فعاليات الإفطار السنوي الفضل جروب

كتبت: مروة حسن

أقام رجل الأعمال والصناعة أحمد ابو الفضل رئيس مجلس إدارة الفضل جروب حفل الإفطار السنوي لشركة الفضل جروب لصناعة العطور وسط مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والصناعة وفريق عمل الشركة، وذلك في أحدي المطاعم الكبري بالتجمع الخامس.

شهد حفل الإفطار حالة من الأجواء العائليه وخلال فعاليات الحفل قدم أبو الفضل درع الشركة لتكريم أحد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ أحمد أبو سنة.

جديرا بالذكر أن أصول رجل الأعمال أحمد أبو الفضل أردنية المنشأ، ولكنه أتى إلى جمهورية مصر العربية ليحقق نجاحاً باهراً في مجال صناعة العطور ومستلزماتها وإستطاع أن يحفر إسمه في الصخر بقوة وينقل خبرتة الكبيرة في مجال العطور إلي مصر، ويتميز بين الكثير من التجار حتى أنه يكاد أن يكون الأول في تلك الصناعة الكبيرة والمهمة علي مستوي العالم بأكملة.

Post Views: 46
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

منذ 7 ساعات
Photo of محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر

منذ 20 ساعة
Photo of عاجل  .. الرئيس السيسي يستقبل رئيس وكالة الأستخبارات المركزية الأمريكية

عاجل  .. الرئيس السيسي يستقبل رئيس وكالة الأستخبارات المركزية الأمريكية

منذ يوم واحد
Photo of محافظ القليوبية يتفقد الديوان العام لتهنئة القيادات التنفيذية والموظفين بعيد الفطر المبارك

محافظ القليوبية يتفقد الديوان العام لتهنئة القيادات التنفيذية والموظفين بعيد الفطر المبارك

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!