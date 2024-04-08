أحمد أبو الفضل يكرم نائبة خلال فعاليات الإفطار السنوي الفضل جروب
كتبت: مروة حسن
أقام رجل الأعمال والصناعة أحمد ابو الفضل رئيس مجلس إدارة الفضل جروب حفل الإفطار السنوي لشركة الفضل جروب لصناعة العطور وسط مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والصناعة وفريق عمل الشركة، وذلك في أحدي المطاعم الكبري بالتجمع الخامس.
شهد حفل الإفطار حالة من الأجواء العائليه وخلال فعاليات الحفل قدم أبو الفضل درع الشركة لتكريم أحد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ أحمد أبو سنة.
جديرا بالذكر أن أصول رجل الأعمال أحمد أبو الفضل أردنية المنشأ، ولكنه أتى إلى جمهورية مصر العربية ليحقق نجاحاً باهراً في مجال صناعة العطور ومستلزماتها وإستطاع أن يحفر إسمه في الصخر بقوة وينقل خبرتة الكبيرة في مجال العطور إلي مصر، ويتميز بين الكثير من التجار حتى أنه يكاد أن يكون الأول في تلك الصناعة الكبيرة والمهمة علي مستوي العالم بأكملة.