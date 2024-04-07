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محافظ القليوبية يتفقد الديوان العام لتهنئة القيادات التنفيذية والموظفين بعيد الفطر المبارك

محافظ القليوبية يتفقد الديوان العام لتهنئة القيادات التنفيذية والموظفين بعيد الفطر المبارك

قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الاحد، بجولة تفقدية بديوان عام المحافظة لتهنئة القيادات التنفيذية والموظفين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.


وخلال الجولة، هنأ المحافظ السادة نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة ومديري العموم والموظفين والعاملين في مختلف إدارات الديوان العام بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات.


وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود جميع العاملين بالمحافظة على ما بذلوه من جهد خلال شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا.

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