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بمناسبة عيد الفطر المبارك .. هل تعلم أن المصريين القدماء أول من صنعوا الكعك
بمناسبة عيد الفطر المبارك ..
هل تعلم أن المصريين القدماء أول من صنعوا الكعك
كتب دكتور / ياسر أيوب ثابت
إعتاد المصريون إستقبال عيد الفطر بـ”صوانى” الكعك والبسكويت والبيتفور ، وهى عادات قديمة يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيلا ولا يمكن الاستغناء عنها حتى الآن.
ومن أشهر مظاهر الإحتفال بعيد الفطر هو تحضير الكعك بكل أنواعه وأشكاله حيث تتجمع العائلة فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان ويأتى الأطفال حاملين الصاجات للأفران لتنتشر رائحة الحلويات فى أرجاء الشوارع والأزقة.
ويعتقد الكثيرون أن “كعك العيد” بدأ فى مصر مع بداية العصر الفاطمى، ولكن الحقيقة التاريخية تؤكد أنه بدأ قبل ذلك بكثير، وتقر بأن القدماء المصريين هم أول من عرفوا صناعة الكعك ؛؛؛
حيث كان الخبَّازون فى البلاط الفرعونى يجيدون صنعه بأشكال مختلفة ومنها اللولبى والمخروطى والمستطيل وغيرها من الأشكال بما لا يقل عن 100 شكل ؛ ولم تختلف صناعة الكعك عند المصريين القدماء عنها فى الوقت الحالى، فهم كانوا يستخدمون المكونات نفسها والتى تستخدم حاليًا فى صناعة الكعك، ويقومون بتشكيل العجين بأشكال مختلفة، ويحشونه كما هو الوضع الحالى.
وكان القدماء المصريون يصنعون الكعك بالعسل الأبيض ودقيق القمح والسمن ويرسمون عليه صورة الشمس والتى كانت تمثل الإله “رع” عند القدماء المصريين ويضعونه فى المقابر ، فيما كانت زوجات الملوك يقدمنه للكهنة الحارسين لهرم خوفو فى يوم تعامد الشمس على حجرة “الملك خوفو”.
ولكعك العيد أصول قديمة مرتبطة بموسم بذر البذور، إذ كان يُصنع من الدقيق والسمن مع وضع كميات من العسل على شكل قرص وفى الوسط علامة “حتب”.
وكلمة كعك أصلها هيروغليفى وتعنى النقوش، ووردت صور مفصلة عن صناعته على جدران مقابر “منف”، و”طيبة”، و”رخمى-رع” من الأسرة الثامنة عشر، التى توضح طريقة خلط عسل النحل بالسمن ثم صبه على الدقيق حتى تكون عجينة لينة يسهل تشكيلها.