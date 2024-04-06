مباحث مركز شرطة طوخ تلقي القبض على قاتل شاب بطلق ناري

كتب حاتم الديب

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس اطلقه عليه شخص في مشاجرة بينهما بنطاق مركز طوخ وتم التحفظ الجثة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بلاغا بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج «طبنجة 9 ملى» من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة «طبنجة 9 ملى» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق