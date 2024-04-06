شاب يلقى مصرعه صدمه قطار بالقليوبية

لقى شاب مصرعه صدمه قطار على خط شبين القناطر- قليوب في محافظة القليوبية أثناء قيامه بعبور السكة الحديد لاستقلال القطار وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إخطارا بمصرع شاب صدمه قطار بمنطقة عرب الصوالحة دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أنه أثناء عبور ا ف م 26 سنة خط السكة الحديد صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.