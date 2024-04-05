سرعة انجاز وحل الشكاوى التى تواجهة المواطنين فى نطاق الطرق داخل المحافظة
وجهت المهندسة / حنان جمال ابراهيم مدير عام المديرية باصدار تعليماتها لحل المشكلة التى تواجهة المواطنين داخل نطاق طرق مركز بنها وهى حل مشكلة سوء وتهالك حاله طريق ميت برة نزله كفر الجزار .
حيث تم توفير قشط اسفلت ونقله وفرده بالمعدات الخاصة بالمديرية من طريق مفارق قويسنا المؤدي من و الى الطريق الزراعي القاهره الاسكندريه حيث تم تسويه و تمهيد الطريق بكشط الأسفلت وذلك لتمهيد مدخل الطريق ولتيسير الحركة للمواطنين وللحد من الازدحام المرورى .
جاء ذلك بناءاً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين فى حال مشاكلهم .