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سرعة انجاز وحل الشكاوى التى تواجهة المواطنين فى نطاق الطرق داخل المحافظة 

سرعة انجاز وحل الشكاوى التى تواجهة المواطنين فى نطاق الطرق داخل المحافظة 

وجهت المهندسة / حنان جمال ابراهيم مدير عام المديرية باصدار تعليماتها لحل المشكلة التى تواجهة المواطنين داخل نطاق طرق مركز بنها وهى حل مشكلة سوء وتهالك حاله طريق ميت برة نزله كفر الجزار .

حيث تم توفير قشط اسفلت ونقله وفرده بالمعدات الخاصة بالمديرية من طريق مفارق قويسنا المؤدي من و الى الطريق الزراعي القاهره الاسكندريه حيث تم تسويه و تمهيد الطريق بكشط الأسفلت وذلك لتمهيد مدخل الطريق ولتيسير الحركة للمواطنين وللحد من الازدحام المرورى .

جاء ذلك بناءاً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين فى حال مشاكلهم .

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