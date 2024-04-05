عاجلعرب وعالم

د. علي ناقور يحتفي بـ “300” شخصية إعتبارية في إفطاره الرمضاني السنوي

د. علي ناقور يحتفي بـ “300” شخصية إعتبارية في إفطاره الرمضاني السنوي

كتب – ماهر عبدالوهاب

إحتفى الدكتور السفير على بن حسن الناقور وأبنائه حسن وبدر وبراء بمآدبة الإفطار السنوية يوم أمس الخميس الموافق 25 رمضان في فندق هليتون جدة وذلك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ورجال السلك الدبلوماسي وشخصيات المجتمع الإعتبارية والمثقفين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا.

وهنئ الدكتور السفير على الناقور الحضور بهذا الشهر الكريم داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد رمضان المبارك على الجميع باليمن والبركات وأن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والإستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

ومن جهته قال الناقور إن شهر رمضان شهر الخير والغفران وهو شهر القرآن وليلة القدر.

وأضاف أن لقاء الأحبة واجب ديني ومجتمعي من أجل التكافل والتراحم وهي من العادات المحببة في هذا الشهر الكريم.

وأعرب عدد من الحضور عن شكرهم وتقديرهم للدكتور السفير على الناقور.

ومن جانبه قال القنصل الكويتي محمد سعود المطيري ان دعوة الدكتور الناقور تجسد وتعكس العادات الأصيلة وتبادل التهاني والأحاديث الودي، فيما أوضح القنصل الفرنسي في جدة السيد محمد نهاض إنها مناسبة جميلة تؤكد تلك المشاعر في المجتمع الواحد.

معربا” عن سعادته بالحضور المميز لشخصية مميزة
وشكر من ناحيته القنصل اللبناني السيد وليد منقارة الدكتور علي الناقور الذي أتاح لنا فرصة اللقاء في هذه الأيام المباركة من العشرة الأخيرة مشيرا” إلى أن د. الناقور عكس روح المودة في المجتمع المسلم.

وأعرب الشريف حسين البركاتي ورجل الأعمال فواز باشراحيل والبروفيسور أحمد كنساره و المهندس أنس صيرفي واللواء احمد الشهراني واللواء محمد فريح الحارثي والفنان محمد بخش والشاعر ضياءخوجه عن سعادتهم وشكرهم للدكتور السفير على الناقور على مبادرته السنوية كل عام لافتين إلى أن التجمع في رمضان من العادات التي تنبع من مشاعر الحب والصدق.

الجدير بالذكر أن أكثر من “300” شخصية مجتمعية وإعتبارية من رجال الأعمال والمجتمع المثقفين وقناصل الدول قد حضروا مأدبة الفطور في جو من الروحانية والايمان والمودة والمحبة.

Post Views: 137
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of انتحل صفة عامل صيانة،ضبط المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

انتحل صفة عامل صيانة،ضبط المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

منذ 54 دقيقة
Photo of السكرتير المساعد يتفقد موقف بنى سويف في استجابة لشكوى بعض أهالي بهبشين من عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة

السكرتير المساعد يتفقد موقف بنى سويف في استجابة لشكوى بعض أهالي بهبشين من عدم التزام السائقين بتعريفة الأجرة

منذ 11 ساعة
Photo of خبير امني يوضح خطورة الاحتيال عبر الانترنت مصطفى زين ابوماضي

خبير امني يوضح خطورة الاحتيال عبر الانترنت مصطفى زين ابوماضي

منذ 11 ساعة
Photo of المهندس جون ميخائيل : نقدم ما يحتاجه العميل وخامتنا مميزة

المهندس جون ميخائيل : نقدم ما يحتاجه العميل وخامتنا مميزة

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!