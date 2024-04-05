د. علي ناقور يحتفي بـ “300” شخصية إعتبارية في إفطاره الرمضاني السنوي
كتب – ماهر عبدالوهاب
إحتفى الدكتور السفير على بن حسن الناقور وأبنائه حسن وبدر وبراء بمآدبة الإفطار السنوية يوم أمس الخميس الموافق 25 رمضان في فندق هليتون جدة وذلك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ورجال السلك الدبلوماسي وشخصيات المجتمع الإعتبارية والمثقفين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا.
وهنئ الدكتور السفير على الناقور الحضور بهذا الشهر الكريم داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد رمضان المبارك على الجميع باليمن والبركات وأن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والإستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.