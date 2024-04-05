تقديرا لجهودهم رئيس مدينة سفاجا يكرم المهندسين المشرفين رفع كفاءة الطرق
البحر الاحمر/ أيمن بحر
كرم اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا مهندسى شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات من خلال تنفيذها لمشروع رصف ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بمدينة سفاجا تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وذلك تقديرا لأدائهم المتميز في مجال تنفيذ الخطة الاستثمارية فى قطاع الرصف، وأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين والمحاور ضمن خطة المحافظة لإضفاء الوجه الجمالي والشكل الحضارى وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف المرورى.