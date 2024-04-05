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تقديرا لجهودهم رئيس مدينة سفاجا يكرم المهندسين المشرفين رفع كفاءة الطرق

تقديرا لجهودهم رئيس مدينة سفاجا يكرم المهندسين المشرفين رفع كفاءة الطرق

البحر الاحمر/ أيمن بحر

كرم اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا مهندسى شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات من خلال تنفيذها لمشروع رصف ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بمدينة سفاجا تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وذلك تقديرا لأدائهم المتميز في مجال تنفيذ الخطة الاستثمارية فى قطاع الرصف، وأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين والمحاور ضمن خطة المحافظة لإضفاء الوجه الجمالي والشكل الحضارى وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف المرورى.

وسلم رئيس المدينة شهادات تقدير لكل من المهندس محمد كمال سعيد مدير مشروعات الشركة المنفذة (شركة المجموعة المتحدة) والمهندس ابانوب أشرف بنيامين مهندس جهاز تعمير البحر الأحمر، الأستاذ محمد محمد حسني مدير تنفيذ بشركة المجموعة المتحدة للمقاولات مطالبا بمزيد من الجهد والعمل لتعزيز وتطوير سفاجا الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى المرافق والبنية التحتية.

وأعرب شعبان عن حرصه لتقدير جهود العاملين على مجمل ما بذلوه من جهود وأداء متميز سواء بتحقيق المستهدف من أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضى التى تم خلالها رصف وتأهيل ورفع كفاءة شارع السلام وعدد من الطرق على مستوى المدينة فضلا عن بعض الأعمال لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى مثل: تطوير منطقة بلوكات مجلس المدينة والمنطقة الترفيهية بجوار مركز الشباب وامتداد الإسكان الشرقى وصالة انتظار أمام المركز الإسلامى وتطوير ممشى الكيلو ٨ فضلا عن المناطق الجارى العمل بها حاليا وهى منطقة الإسكان العربي ومنطقة بلوكات الكيلو ١ وغيرها من الأعمال التي استهدفت تحقيق راحة المواطنين وتوفير أماكن للنزهة وتجمعات الأسر…

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