المهندس جون ميخائيل : نقدم ما يحتاجه العميل وخامتنا مميزة
كتبت : مروة حسن
صرح المهندس جون ميخائيل رئيس مجلس إدارة معرض نيو فورنيتشر عن بعض الأسياسيات التي يحاول أن يستقر عليها منذ فتح مصنعه ومعرضه وصرح عن رأيه في الكثير من الصعاب التي تواجه الكثير في إختيار أثاث المنزل
حيث أكد ” ميخائيل “أن العميل في الوقت الحالي يبحث عن الخامة الجيدة أكثر، قد يبحث البعض عن أقل سعر ولكن في فئة كبيرة تبحث عن الخامة ولدينا عملاء كثيرة تعلم جيدا بالخامة لدينا ولا تفكر في البحث عن أماكن أخرى لأنها تثق في خامتنا وما نقدمة في المعرض من خدمات ما بعد البيع لآخر العمر من عيوب صيانه او تصليحات.
وأشار جون ميخائيل بأنه في مصنعه الخاص بالموبيليات يستعمل الخشب الزان وأخشاب كونتر فنية ولديه في المصنع والمعرض متخصصين في قياس الحجر وهذه ميزة قد يبحث عنها المقبل على الزواج كثيرا وأيضاً يوجد التقسيط لديه للتسهيل للشباب في الزواج بشكل اسرع .
وصرح جون ميخائيل بأنه ينافس دائمًا على التصنيع فهو يقدم مميزات كثيرة في مصنعه الخاص منها أن المصنع يقوم بتنفيذ الموديل الذي يطلبه العميل
وأشار المهندس جون ميخائيل بأنه يقدم ما يطلب قبل معاده، فيقوم بتجهيز المطلوب قبل موعده بأيام ويتواصل مع العميل حتى يرى ما طلبه قبل الإستلام
ويذكر أن كان قد جهز جون ميخائيل صاحب معرض نيو فورنيتشر أثاث منزل اللاعب الشهير مؤمن زكريا وغيره من الفنانين والمشاهير.