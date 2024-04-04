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الأمين العام لمؤسسة زاهي حواس يقيم حفل سحور بحضور وزيرا السياحة والآثار والتعاون الدولي وسفراء دول العالم
الأمين العام لمؤسسة زاهي حواس يقيم حفل سحور بحضور وزيرا السياحة والآثار والتعاون الدولي وسفراء دول العالم
أقام الدكتور طارق الجندي رجل الأعمال والأمين العام لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث والسيدة قرينته، حفل سحور علي شرف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد الدكتور محمد إسماعيل وذلك بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور العديد من الوزراء والسفراء ونجوم الفن والمجتمع، وعلي رأسهم السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، والدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي الكبير، والسيد عمرو موسي وزير الخارجية الاسبق، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أحمد غنيم رئيس متحف الحضارة والدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والخبير السياحي مصطفي لطفي، وخبير الآثار المصرية علي أبو دشيش عضو مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، والسفيرة هيرو مصطفي غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ،والسفير مايكل كارون سفير إيطاليا، وسفير بريطانيا السفير جاريث بايلى، والسفير طارق الانصاري سفير قطر، وسفير الاتحاد الأوربي وتركيا و إيرلندا و قبرص و سويسرا و سلوفينيا و اليونان.
والقي السيد أحمد عيسي وزير السياحة والاثار كلمة للحضور.
وحضر الأمير محمد علي ابن الملك أحمد فؤاد الثاني وزوجته، ورجل الأعمال باسل سماقية، والسيد كامل أبو علي، والسيد طلعت السويدي ورجل الأعمال التركي عماد عليان، وفاروق كلكفان ونجم السنيما التركي علي بوراك والسيدة راوية منصور والسيدة حسنة رشيد، والمخرج الكبير خيري بشارة.
كما حضر الفنان الكبير حسين فهمي والفنانة القديره سوسن بدر والفنانه إلهام شاهين والفنان إياد نصار والفنان هاني رمزي ،والفنان محمد جمعة والفنان أحمد تهامي، والاعلامي خيري رمضان، وأسامة كمال.