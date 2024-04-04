أسيوط تشهد حفل منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان لتكريم حفظة القرآن الكريم
كتبت: مروة حسن
تحت رعاية الدكتور مينا يوحنا رئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان أقام المهندس حماده عبدالحليم مدير فرع المنظمة بمحافظة أسيوط حفل تكريم حفظة القرآن الكريم.
بحضور كلاً من مهندس محمود نجار رئيس المدينة
، ود محمد فاروق مدير الحميات، ود رمضان أحمد مدير المستشفى، وأ. حامد الببلاوي أمين تنظيم
مستقبل وطن بديروط، وأ/ أحمد شعبان مدير الشباب والرياضة، مهندس محمود حسني مدير الإدارة الزراعية
، والشيخ محمود عبد المالك مدير المتابعة أوقاف اسيوط.
ومن الضيوف اللذين حضروا حفل التكريم كلاً من محمد المطراوي زهري، د أسامه أنور أحمد هود، ياسر خليفه، د رقيه فخري، د محمد الفنجري، عزه أحمد صالح، عبير متولي، إيمان علي، شاهيناز عطا، مصطفي مدني، محمد سيد إبراهيم، صابرين ابراهيم، د هند مكرم، عبدالحي عبداراضي، أحمد محمود أمين، أحمد عبدالفتاح، عادل فاروق، شنوده عيد، نادي هنري، ممدوح حسني، جميل توفيق، صابر زكي، مصطفي أحمد، زعزوع بريقع، مصطفي هود.