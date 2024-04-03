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فعلتها القليوبية بخمسة جنيه توكتوك كفرشكر وانتصرت المواطنين على غلاءالتعريفة

فعلتها القليوبية

بخمسة جنيه توكتوك كفرشكر وانتصرت المواطنين على غلاءالتعريفة .

السيد يوسف

بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الحفاظ على المواطن من جشع التجار وغلاء تعريفة الركوب الموصلات العامه والخاصة ، ونزولا إلى رغبات المواطنين وسماع شكواهم بمركز ومدينه كفرشكر من غلاء تعريفة الركوب لمركبة التوكتوك ، تم توجيه حمله موسعة مستمرة من الجهاز التنفيذي المجلي لمركز ومدينة كفرشكر وتكليف نواب المجلس ا. محمد غنيم و ا. احمد وا. ابراهيم سعيد بعمل ملصقات تعريفة موحده داخل لمدينه وهى ( خمسة جنية) .

ومن جانبه شكل نائبي المدينه حملة موسعة بمعاونة جهاز الشرطة بكفرشكر وتم لصق تعريفة التوكتوك الموحده ، والتنبية عليهم بعد سير الاتجاه المعاكس حفاظا على ارواح وسلامه المواطنين و عدم التسبب فى التكدس المروري .

كما وجه المواطنين الشكر إلى الجهاز التنفيذي المحلي للمحافظة برئاسة محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان ورئاسة مجلس المدينه على سرعه الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتخفيف العبء عليهم .

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