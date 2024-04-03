العثور على جثة متفحمة ومباحث مركز شرطة طوخ تكشف لغز الجريمة

كتب حاتم الديب

فى جريمة قتل بشعة جثة متفحمة داخل سيارة تثير الذعر في طوخ.. وأمن القليوبية يحل اللغز

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية مديرية امن القليوبية، غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بطوخ حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة 3 اشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة طوخ المقدم مصطفى دياب بالعثور على جثة متفحمة لشاب في الثلاثين من عمره داخل سيارة مشتعلة مبلغ محضر بغيابه منذ 8 أيام.

وكشفت التحريات قيام 3 أشخاص مقيمين شبين القناطر باستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهم بسيارته الى احد الأماكن وقامو بضربه علي الرأس وخنقه حتى فقد الوعى ثم القوا جثته في ترعة ثم قاموا باستخراجها ووضعها داخل سيارة بدون لوحات معدنية وقاموا باشعال النيران في السيارة وداخلها المجنى عليه حتى تفحمت جثته، بسبب خلافات بينهماوتم استدعاء اسرة المجنى عليه وقاموا بالتعرف عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.