قصة واقعية أغرب من الخيال قصة “اللص التائب”
حوار الكاتبة الصحفية
د مرفت عبدالقادر احمد
مع على عفيفي
نعم إنها قصة واقعية ولكنها غريبة جدآ إنها قصة بطلها على العفيفي والمعروف إعلاميآ بلقب “اللص التائب ” أو ” علي صاروخ “
حينما بدأت حوارى معه وجدته شابآ مهذبإ وخلوقآ ولبقآ فى حواره معى ووجدته يعيش ويشعر بحالة من الندم ويتقرب إلى الله بكل السبل ليكفر عن ذنوبه ويغفر الله له
وبدأ حواره قائلآ
إسمى علي محمد العفيفي من قرية ميت حبيش القبيلة مدينة طنطا محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية
أنا إنسان بسيط جدآ ومنذ صغرى وانا فى المدرسة الإبتدائية تمكن منى شيطانى وأغوانى للسرقة ونظرآ لحادثة وصغر سنى سلكت طريق الغواية التى اغرانى بها الشيطان حتى اصبحت من أشهر المجرمين على مستوى الجمهورية.