افتتاح مطعم يحمل اسم ” فزلكه” في اسيوط اثار رواد الاجتماعي
متابعه الصحفي احمد عبدالقادر
تداولت منصات محافظة اسيوط افتتاح مطعم جديد للمشويات والكريب والوجبات الجاهزه ، وعبروا عن فرحتهم بتسميته باسم فزلكه” وقالوا بالرغم من بساطة المطعم، لكن الفكرة أعمق من أن تُوصَف.. وأضافوا أن أصحاب المطعم خفضو من اسعار الوجبات وجعلوها لكل الطبقات بحسب قولهم.
الصحف القوميه كجريدة المصري اليوم -أيضا- تداولت خبر تسمية المطعم “فزلكه”،بتاريخ 5/3/2024 نشرت تقرير مع الشيف اسامه عبدالشافي الذي تحدث فيه عن تجربته ومعاناته السابقه وقال”سنة 2016 فتحت مطعم إسمه عيش و ملح في اسيوط
وقعدت سنه ونص وبعافر في ظروف كانت صعبه جدا
والحمدلله خسرت كل ما أملك في المكان دة ورضيت
تعبت اة ووقعت حصل ويأست ممكن ونفسيا اتدمرت
والدي عليه رحمه الله قالي جملة مش هنساها ابدا ابدا .
( الخسارة اللي تيجي في الفلوس وتعلمك حاجات في حياتك دي مش خسارة دة مكسب هتعرفه قدام)
وفعلا يا والدي كان نفسي تبقي موجود وتشوفني دلوقتي بعد ماعافرت سنين ووقفت على رجلي من تاني وعملت مطعم أصبح له إسم في أسيوط كلها في شهور قليلة اسمه
فزلكة.. طبعا كان حلم عمري اني اثبت تاني لنفسي نجاحي
وإن جريدة كبيرة كجريدة المصري اليوم تتكلم عني وعن تعبي دة نجاح
أوعي تيأس مهما وقعت والله مع الصبر جبر ”
و التقرير الصحفي والبث المباشر عن كيفية عمل برجر الطعميه كان حاجه جديده على اهلنا في اسيوط -وقال الخبر أن تسمية المطعم بهذا الاسم دليل على أن لم لم ينال مني اليأس ابدا