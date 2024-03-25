عاجل .. هيئة الاستعلامات تطلق حملة وطنية

للتوعية بقضية الهجرة غير الشرعية

أصدر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته إلى قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، لبدء حملة إعلامية تشمل كل محافظات الجمهورية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتعريف الشباب وأسرهم بما تنطوي عليه هذه المغامرات من أخطار على حياتهم وأموالهم، وكذلك التعريف بالفرص البديلة داخل وخارج البلاد سواء من خلال الهجرة القانونية المنظمة لذوى المهارات المطلوبة في أسواق العمل الخارجية سواء في الدول الأوروبية أو الدول العربية أو غيرها، والتي تهتم الحكومة بتنظيمها على نحو يحفظ حياة المواطن المصري ويضمن حقوقه المادية والانسانية في بيئة عمل مناسبة في أي مكان من العالم، فضلاً عن الفرص البديلة بالداخل من خلال المشروعات الصغيرة التي تدعمها الدولة وتشجع عليها.

وأكد “رئيس هيئة الاستعلامات” أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من مهام ودور الهيئة في تنفيذ الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) والتي تنص في أول أهدافها على “ضرورة رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية من خلال تطوير وتكثيف المعالجة الإعلامية لملف الهجرة غير الشرعية، وكذلك من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية لطرح المخاطر والبدائل، وإعداد برامج تدريبية للفئات المؤثرة في هذه المحافظات وتطوير الرؤية المجمعية لقيمة العمل من خلال وسائل الاتصال المباشر بالشباب”.

وأضاف ضياء رشوان أن كل ما ورد في هذا النص يدخل بشكل مباشر ضمن مهام وأولويات الهيئة العامة للاستعلامات خاصة من خلال مراكزها الإعلامية التابعة لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة والمنتشرة في جميع المحافظات.

من جانبه أعلن الدكتور أحمد يحى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات أن الاستعدادات قد اكتملت لانطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بقضية الهجرة غير الشرعية اعتباراً من بداية شهر أبريل المقبل وسوف توجه إلى كل الفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية خاصة فئات الشباب وأسرهم وقادة الرأي والمؤثرين في الحياة الاجتماعية.

وأشاد “يحي” بجهود الدولة التي أدت إلى عدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من سواحل مصر منذ عام 2016 حتى الآن، من المصريين أو من جنسيات أخرى من العابرين للأراضي المصرية إلى أوروبا، مشيراً إلى أن ما تحقق في هذا الشأن لا يعني انتهاء مخاطر هذه الظاهرة، حيث ما زالت الإحصاءات الأوروبية تشير إلى محاولات العديد من الشباب المصري للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عن طريق سواحل بلدان أخرى، وطرق أخرى ملتوية عبر عصابات تهجير البشر.

وقال رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات أن الحملة سوف تشمل جميع المحافظات، وتستخدم كافة أشكال الاتصال المباشر من خلال الزيارات الميدانية والندوات التثقيفية والعروض الفنية والمؤتمرات الشبابية ودورات التدريب والقوافل التي تجوب القرى والمناطق في المحافظات الاكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الرسالة الإعلامية للحملة طبقاً لمواصفات كل فئة مستهدفة، مشيراً إلى أن الحملة تتم بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية مثل أجهزة الـتنمية المحلية في المحافظات، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وكذلك المجالس القومية، كالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان إضافة إلى منظمات وجمعيات المجتمع المصري غير الحكومية