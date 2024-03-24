مباحث القليوبية مازالت تبحث عن الجناة في واقعة سرقة سيارة نجل رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين
كتب اسلام اسامة
تواصل مباحث القليوبية جهودها للكشف عن عصابة سرقت سيارة محمد طارق محمد درويش نجل رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بعد ان توصلت جهود مباحث القناطر الخيرية الي اعادة السيارة وتبين سرقة الكاسيت والجنوط والكاوتشات الاربعة والعبت باجزاء مهمة من موتور السيارة واصبحت السيارة شبه سيارة.
كان اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية قد تلقي بلاغا بسرقة سيارة نجل رئيس حزب الاحرار وان الجناة وصلوا الي مكان السيارة باستخدام سيارة اخري بيضاء اللون ماركة نيسان.
تركوا الاخيرة وكسروا زجاج سيارة نجل رئيس الحزب.
وبعد ٢٤ ساعة تم اعادة السيارة خليه من الجنوط والكاوتشات والكاسيت واجزاء مهمة من الموتور.
وتواصل المباحث جهودها لكشف التشكيل العصابي سارق السيارة.