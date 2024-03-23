سبورتعاجل

منتخب سيدات الطائرة يفوز على تونس ويتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

منتخب سيدات الطائرة يفوز على تونس ويتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

كتبت//مرفت عبدالقادر احمد

توج منتخب سيدات الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية المقامة في أكرا بغانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره تونس في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/21
25/20
25/20

وتأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى النهائي بالفوز على نظيره كينيا بنتيجة 3/2 أمس الجمعة.

يذكر أن منتخب السيدات قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0.

وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقى مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

Post Views: 87
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of من هى زوجة سقراط ؟

من هى زوجة سقراط ؟

منذ 15 ساعة
Photo of الطلاق والفشل الاسري في مصر

الطلاق والفشل الاسري في مصر

منذ 15 ساعة
Photo of ” هيلتون كورنيش الإسكندرية ” يكرم الفنان ” خالد على ” فى أمسية رمضانية

” هيلتون كورنيش الإسكندرية ” يكرم الفنان ” خالد على ” فى أمسية رمضانية

منذ 21 ساعة
Photo of أمانة المرأة بالتبين ينظم فاعلية للاحتفال بعيد الام بمركز شباب التبين

أمانة المرأة بالتبين ينظم فاعلية للاحتفال بعيد الام بمركز شباب التبين

منذ يومين
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!