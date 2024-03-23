كلية الإعلام بالجامعة البريطانية تطلق المهرجان السينمائي الدولي للطلاب يونيو المقبل

كتب : وائل عباس

تطلق كلية الإعلام وعلوم الإتصال بالجامعة البريطانية الدورة الأولي من المهرجان السينمائي الدولي للطلاب خلال الفترة من 2 وحتي 4 يونيو المقبل بمقر الجامعة بالشروق .

وقال الدكتور محمد شومان العميد المؤسس لكلية الإعلام ورئيس المهرجان :أن اطلاق المهرجان الهدف منه توفير فرص إحتكاك بين الطلاب في الجامعات المصرية و في الجامعات الأجنبية وتبادل الرؤي والأفكار السينمائية التي تثري المواهب السينمائية من أبنائنا الطلاب .

وأوضح “شومان ” أن الحماس لإطلاق المهرجان جاء بعد مشاركة العديد من أفلام طلبة الكلية في عدد من المهرجانات المحلية والدولية وتحقيقها لجوائز عديدة وأن المهرجان يخلق فرص منافسة متساوية وعادلة بين الطلاب بعيدا عن مسابقات المحترفين .

وأعرب عن أمنيته بإطلاق منصة دعم لمشروعات الطلبة تحت مظلة المهرجان من أجل تقديم مزيد من الأفلام

وقال الدكتور عادل صالح وكيل الكلية ونائب رئيس المهرجان: أن التنافس بين الطلاب يخلق مساحات كبيرة من الإبداع وفي نفس الوقت يصقل مواهبهم بروح التنافس وإكتساب خبرات والتعرف علي مدارس سينمائية مختلفة

مشيرا إلي أن إختيار موعد إقامة المهرجان عقب نهاية العام الدراسي مباشرة جاء لإتاحة الفرصة أمام الكثير من الطلاب للمشاركة بأفلامهم .

وذكر أن المهرجان يوفر أمام طلبة أقسام السينما ورش عمل لصناعة الأفلام بخلاف عدد من الماستر كلاس لنجوم وصناع الأفلام .

من جانبها قالت الدكتورة سماح نصار المدير الفني للمهرجان :أن باب المشاركة في مسابقات المهرجان مفتوح حتي نهاية شهر أبريل المقبل عبر الرابط التالي : https://docs.google.com/forms/d/1MtY9axM1ofHS8CfY-islHMkG68shuwlo_Earw6TX77k/edit

وأن المهرجان تلقي بالفعل عدد من المشاركات الدولية الي جانب عدد أخر من المشاركات المصرية والعربية .

وذكرت أن المهرجان يضم 5 مسابقات واحدة للأفلام الروائية و ثانية للأفلام الوثائقية والتسجيلية والتجريبية و ثالثة لأفلام التحريك الافلام القصيره ورابعة لأفلام الويب والميديا بكافة وسائطها ومنصاتها

وخامسة للعرض القصصى بأشكال متطوره وحديثه وهو مجال حر

وأكدت ” نصار “علي تكريم المهرجان خلال دورته الأولي لعدد من نجوم وصناع السينما الذين قدموا يد العون لطلبة ودارسي السينما في مصر والعالم وساهموا في توفير الفرص أمام المواهب السينمائية .

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عن المهرجان السينمائي الدولي للطلاب

تنظمه كلية الإعلام وعلوم الإتصال بالجامعة البريطانية في مصر وتقام دورته الأولي في الفترة من 2 وحتي 4 يونيو 2024.

يضم ه مسابقات واحدة للأفلام الروائية وثانية للأفلام الوثائقية والتسجيلية والتجريبية وثالثة لأفلام التحريك ورابعة لأفلام الويب والميديا بكافة وسائطها ومنصاتها وخامسة للعرض القصصي بأشكال متطورة وحديقة وهو مجال حر .

تعرض أفلامه بمقر الجامعة بالشروق ويعقد علي هامش فعالياته سلسلة من الورش والندوات والماستر كلاس يحاضر فيها نخبة من كبار السينمائيين والنجوم .

يكرم المهرجان نجوم وصناع الأفلام ممن ساهموا في توفير فرص حقيقية وداعمة للطلبة في مشروعاتهم السينمائية الأولي .