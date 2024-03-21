غادة الجمل تعتدى على أسرة برنامج فلفل شطه 2
كتبت: مروة حسن
تصدرت الإعلامية غادة الجمل التريند على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت في برنامج المقالب “فلفل شطة2” مع الفنانة والإعلامية ريم عبد الحليم والفنان شريف خلوصي.
حيث ظهر على غادة الجمل علامات الغضب وكان رد فعلها صادم وإنفعلت على فريق العمل بالبرنامج.
ففي البداية قامت الفنانة والإعلامية ريم عبد الحليم بـ إستفزاز غادة من خلال وضع أشياء تفسد الطبخة التي كانت تعدها لمشاركة بها في المسابقة،وسخرت منها ومن طريقة حديثها لكي تنفعل أكثر.
وكان رد فعل غادة على استفزاز المذيعة ريم قاسي حيث ضربتها أثناء التصوير،وقفذفت من فوق المطبخ لكي تمسك ريم لضربها،وقام الفنان شريق خلوصي بتهديدة الموقف الذي يقوم بدور الشيف الحكم في المسابقة.
وعندما إنتهت الإعتداء والسب قالوا لها أنه مقلب وقامت بـ الإعتذار لهم ووافقت على إذاعة الحلقة.
وتفاعل الجمهور مع الحلقة وقام بوضع تعليقات على أشهر أفيهات الحلقة كانت “ياطنط” وفين عمرو” ومتعرفيش أنا مين”،”أسالي جوجل عليا”، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
بينما كشفت غادة عن كواليس المقلب،في بيان صحفي لها، قالت،أن صديقها عمرو فارس أقنعها في الظهور بمسابقة الطبخ لإنها طباخة شاطرة ولها قناة على اليوتيوب وبتعرض عليها كل ما يخص أمورالطبخ ، ولديها قاعدة جماهرية كبيرة عليها.
يشار أن برنامج “فلفل شطة 2” الفكرة والرؤية الفنية وإنتاج هيثم الفيل ،إخراج سالي أسامة،رئيس تحرير البرنامج عمرو فارس، وعرض الجزء الأول من البرنامج عام 2013 وحقق نجاح كبير منذ عرضه.