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تعرف على نتائج اجتماع اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج

تعرف على نتائج اجتماع اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج

مصطفى هنداوي

كشفت اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الشطرنج المصري نتائج الاجتماع حيث عرضت اللجنة قرار اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة لإدارة شئون الاتحاد المصري للشطرنج واعتماد محاضر تسليم وتسلم الاتحاد.

قامت اللجنة بتعيين عصام غنيم كمدير تنفيذي للاتحاد كما تولى مينا لطفي قائم بأعمال المدير المالي في الاتحاد

كما تم الإتفاق على تولي محمد عزت رئيسا للجهاز الفني للمنتخبات وشئون اللاعبين، فيما قامت اللجنة بتعيين خالد حواس رئيس لجنة المسابقات، كما تولى جابر منير منصب رئيس لجنة الحكام.

كما اتفق الحاضرون مع اللجنة على تولي ايمان الانصاري رئيسا للجنة النشاط النسائي ووفيما يتعلق لجنة المدربين تم الاتفاق على تولي فرج عمرو منصب رئيس لجنة المدربين.

فيما اتفقت اللجنة على اعتماد تغيير لوجو واختام الاتحاد كما اختتمت اللجنة اجتماعها بأن يتم تغيير اللجان الأخري والمناطق في الاجتماع القادم.

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