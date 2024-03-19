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حبش يناقش مع أعضاء لجنة تحديد الهوية البصرية لمحافظة بنى سويف

حبش يناقش مع أعضاء لجنة تحديد الهوية البصرية لمحافظة بنى سويف

كتب احمدورشان

عقد نائب محافظ بني سويف بلال حبش نائب محافظ بني سويف،بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ”د.محمد هاني غنيم”الخاصة بتحديد الاشتراطات العامة للهوية البصرية للمحافظة، لدراسة الاشتراطات الخاصة بتحديد الهوية البصرية للمحافظة، ، ضمن الخطوات التي يتم تنفيذها لتطبيق مشروع الهوية البصرية لمحافظة بني سويف ، في اطار المشروع القومي لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكافة محافظات مصر.

وإستعرضت اللجنة المقترحات الواردة من كافة الجهات ذات الصلة والخاصة بتطوير الميادين والمناطق العمرانية المتميزة كنموذج استرشادي ،

حيث أكد نائب المحافظ على أهمية مراعاة إبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئية والسياحية والاقتصادية التى تتفرد بها بني سويف ،بهدف المساهمة فى تعميق مفهوم الانتماء الوطنى خاصة بين الشباب والأطفال، من خلال انتقاء أفضل العناصر المعبرة عن تاريخ المحافظة ومستقبلها، وأهم المعالم الأثرية والسياحية والتاريخية التي تشتهر بها بني سويف،وما تنفرد به عن باقى المحافظات بحيث يستطيع من يرى هوية المحافظة البصرية التعرف عليها بسهولة وأنها خاصة ببني سويف.

كما استعرض نائب المحافظ الخطوات التي نفذتها المحافظة في هذا المجال، خلال الفترة الماضية ، وتضمنت دراسةعدداً من التصورات والرؤى الفنية والجمالية لإعداد هوية بصرية مميزة للمحافظة، تعتمد على إبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئية والسياحية والإقتصادية التى تتفرد بها بني سويف ،بهدف المساهمة فى تعميق مفهوم الانتماء، منوها عن دراسة ترشيح أحد الميادين الهامة في المدينة العاصمة “غرباً أو شرقاً” لتجربة وتطبيق المشروع ،وذلك بعد التنسيق والاتفاق مع الجهات المعنية بالقاهرة القائمة على المشروع ، موجهاً بتعزيز باستمرار التنسيق والتواصل بين أعضاء اللجنة لضمان المتابعة والتواصل بمستجدات ومتطلبات تنفيذ المشروع

حضر الاجتماع الدكتور محمد جلال عميد كلية الفنون الجميلة والدكتورة هبة الله السمري عميدة كلية الإعلام _جامعة النهضة، الدكتور محمد ماضي _كلية الفنون التطبيقية _جامعة بني سويف، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان رامي رجب مدير التخطيط العمراني، نهى محمد مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة بالمحافظة، سعيد رمضان مدير الإعلام بالمحافظة، عدد من أعضاء المكتب الفني.

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