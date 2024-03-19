حبش يناقش مع أعضاء لجنة تحديد الهوية البصرية لمحافظة بنى سويف
كتب احمدورشان
عقد نائب محافظ بني سويف بلال حبش نائب محافظ بني سويف،بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ”د.محمد هاني غنيم”الخاصة بتحديد الاشتراطات العامة للهوية البصرية للمحافظة، لدراسة الاشتراطات الخاصة بتحديد الهوية البصرية للمحافظة، ، ضمن الخطوات التي يتم تنفيذها لتطبيق مشروع الهوية البصرية لمحافظة بني سويف ، في اطار المشروع القومي لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكافة محافظات مصر.
وإستعرضت اللجنة المقترحات الواردة من كافة الجهات ذات الصلة والخاصة بتطوير الميادين والمناطق العمرانية المتميزة كنموذج استرشادي ،