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وزير العدل يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات

وزير العدل يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات

كتبت//مرفت عبدالقادر احمد

شهد المستشار/ عمر مروان – وزير العدل اليوم الأحد الموافق 17/3/2024 بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بشأن تنمية التعاون المتبادل بين الأطراف في ميكنة بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني وتقديم الخدمات للبنوك في ظل سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار/ يوسف الكومي ، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي، والسيد المهندس/ خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والسيد/ محمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أي سكور عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

ويهدف البرتوكول إلي تيسير عملية الاستعلام عن سريان التوكيلات (المميكنة، الورقية) من قبل عدد 37 بنك خاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك من خلال تطبيق إلكتروني تقوم بإنشائه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاستعلام الإئتماني، مع إمكانية إضافة خدمات أخري مستقبلًا.

وجدير بالذكر أن البرتوكول قد تضمن الحفاظ علي سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تداولها أثناء استخدام التطبيق.

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