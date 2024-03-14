ضبط هيروين وحشيش وأسلحة فى حملات أمنية موسعة بالمحافظات

كتبت ياسمــين يســري

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة

حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدرالبانجو- كمية لمخدرى “الهيروين – الشابو”- عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة (4 متهمين “لأحدهم معلومات جنائية”، وضبط (5) قطع سلاح نارى، عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش – 3 فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات).

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا (5 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين “لـ 4 منهم معلومات جنائية”).

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (2) قضية “إتجار” فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى “الحشيش، الهيروين”)..بحوزة (متهمَين) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.