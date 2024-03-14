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ضبط هيروين وحشيش وأسلحة فى حملات أمنية موسعة بالمحافظات

ضبط هيروين وحشيش وأسلحة فى حملات أمنية موسعة بالمحافظات

كتبت ياسمــين يســري

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة

حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدرالبانجو- كمية لمخدرى “الهيروين – الشابو”- عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة (4 متهمين “لأحدهم معلومات جنائية”، وضبط (5) قطع سلاح نارى، عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش – 3 فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات).

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا (5 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين “لـ 4 منهم معلومات جنائية”).

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (2) قضية “إتجار” فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى “الحشيش، الهيروين”)..بحوزة (متهمَين) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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