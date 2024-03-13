جو رعد يهدي جمهوره أنشودة رمضانية



كتبت: مروة حسن

أطلق الفنان جو رعد أنشودة رمضانية حملت عنوان “حياك شهر الخير” وهي باللهجة الخليجية، وأطلقها على قناته الخاصة على منصة “اليوتيوب”، وقدمها هدية الى جمهوره بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأنشودة “حياك شهر الخير” أداء جو رعد ومن كلمات الشاعر تركي السويلم وتوزيع أحمد عصمت وميكس وسيم حسن، كمنجة سومه أما المنتج المنفذ محمد العكش، تأليف إبراهيم كسرواني.

وتقول كلمات الأنشودة:

لا إله إلا الله لا الله إلا الله

لا إله إلا الله. الف الصلاة على النبي

حياك شهر الخير والنور والإيمان

ندعي الله ونحمده بركوعنا وسجودنا

رمضان يا رمضان فيه نزل القرآن

يالله صلو علئ النبي يا عساه يعود لنا

ويتمنى جو رعد للصائمين الكرام أن يكون الشهر فضيل كله خير وبركة.

ويذكر أن جو يستعد لنشاطات عديدة بين الحفلات والأعمال الفنية سيعلن عنها لاحقاً.

الأنشودة الرمضانية على الرابط التالي:



https://wtry.lnk.to/HayakaYaChaherElKheir