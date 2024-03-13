جون ميخائيل : العمل بالخامات الجيدة أفضل العروض
كتبت : مروة حسن
كشف المهندس جون ميخائيل صاحب معرض نيو فورنيتشر عن بعض الأسياسيات التي يحاول أن يستقر عليها منذ فتح مصنعه ومعرضه وصرح عن رأيه في الكثير من الصعاب التي تواجه الكثير في إختيار أثاث المنزل.
حيث أكد ان معرض نيو فورنيتشر يقدم موديلات وأثاث بخشب طبيعي ولا يفكر في تغير هذا المبدأ والقرار مع قلة الخامات وغلاء الأسعاروأشار جون ميخائيل أنه لا يبحث عن موديلات ويعرضها ولكنه يقوم بصناعه الموديلات من خلال مصانعه.
وشارك جون ميخائيل برأيه حول الموديلات التي تقدم من خامات سيئة وأشار أنه لا يحترم من يقدم موديلات بخامات قليلة ومبالغ باهظة فقد أكد أنه لا يحاول التقليد أيضا.
وصرح جون ميخائيل انه يعمل بخامات مميزة وليست رخيصة على العكس الكثير، وأكد أنه من الممكن أن يقدم هدايا وأوقات كثيرة يقدم خدمة تركيب الحجر مجانا ويقدم هدايا ولكن لا يقلل من الجودة وأن هدفه هو مساعدة الشباب في ظل الظروف الحالية .