إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بالشيخ زايد

كتبت //مرفت عبدالقادر احمد

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق فى مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث.

بالفحص تبين إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وعلى الفور نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.