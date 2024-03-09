نفذوا 7 وقائع، تجديد حبس “لصوص” الهواتف والدراجات النارية بالمرج

كتبت //مرفت عبدالقادر احمد

قرر قاضي التحقيقات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية فى المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية، بأسلوب الخطف وتوصيل الأسلاك، كما اعترف المتهمين بارتكاب 7 وقائع سرقة بنفس الأسلوب فى نطاق منطقة المرج، باستخادم مركبة ” توك توك” ملك أحدهما.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.