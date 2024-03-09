جهاز مدينة الشيخ زايد يشن عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات والنباشين
كتب : هاني رفعت
نفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالتعاون مع الشرطة، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء والإشغالات والنباشين بأحياء المدينة المختلفة وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الجهاز. الذي تولي منذ شهور قليلة. لكنه استطاع ان يقدم تغيير ملحوظ علي مستوي قطاعات مختلفه منها رفع مستوي النظافه بالمدينة كذلك المسطحات الخضراء ورفع الإشغالات والبناء المخالف والتصدي لكافة مظاهر العشوائية
وأوضح جهاز مدينة الشيخ زايد في بيان له أنه تم إزالة وإيقاف أعمال زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح للقطعة رقم 74أ بيت الوطن، وزيادة في غرف السطح وبناء قواطيع مباني في البدروم للقطعة رقم 129 ج بيت الوطن، وزيادة في غرف السطح وبناء قواطيع مباني في البدروم للقطعة رقم 30 ج بيت الوطن، والقطعة رقم 146 ج بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني وبناء سلم بالردود الجانبي، وأعمال بناء للقطعة رقم 85 أ بيت الوطن، لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني ، وبالقطعة رقم 104 أ بيت الوطن لمخالفة بناء تقسيم البدروم وتحويله إلى سكني، وأعمال بناء أعمدة في السطح بنسبة 70٪ للقطعة رقم 172 الحي 8 مجاورة 1، وأعمدة في السطح بنسبة 50٪ للقطعة رقم 120أ بيت الوطن، وأعمدة في السطح بنسبة 100٪ للقطعة رقم 8 الحي 8 مج 3. وسيتم طرحها قريبا لتكون منطقة خدمات للمنطقة