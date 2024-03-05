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مصممة الأزياء العالمية جمانة محاسن تبهر زوار عرض أزياء النوافير المضيئة

مصممة الأزياء العالمية جمانة محاسن تبهر زوار عرض أزياء النوافير المضيئة

كتب – ماهر عبدالوهاب

تحت رعاية وتشريف صاحبة السمو الأميرة غادة بنت فهد بن محمد آل سعود وبتنظيم .مؤسسة ( هادئ ومضيئ ) أفتتح عرض أزياء النوافير المضيئة والذي يقام لأول مرة كما أنه يعد الأقوى والأبرز بمدينة جدة وذلك في مركز جدة بارك حيث شاركت مصممة الأزياء العالمية جمانة محاسن من خلال براندها الشهير والمعروف ( Yasmin han ).

في عرض أزياء مبهر و مثير للغاية نال إعجاب وإستحسان الحاضرين وذلك من خلال العرض المثير لفساتين المصممة العالمية جمانة محاسن ومستوى الجمال وتميز التصميم.

يذكر أن المصممة جمانة سبق لها المشاركة في معارض عالمية وحققت شهرة واسعة الأطياف ونالت أيضا” العديد من التكريمات والجوائز العالمية المميزة.

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