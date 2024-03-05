مصممة الأزياء العالمية جمانة محاسن تبهر زوار عرض أزياء النوافير المضيئة

التشكيلية الدولية إيمان اليوسف تبدع في مشاركتهابمعرض التأسيس في بوليفارد الخبر

الإعلامي إبراهيم موسى يحصل على دبلوم إعداد المدير التنفيذي المُحترف

جرائم الأمن السيبراني وأثر” الجهود الدولية في مكافحتها