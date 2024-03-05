التشكيلية الدولية إيمان اليوسف تبدع في مشاركتهابمعرض التأسيس في بوليفارد الخبر
كتب – ماهر عبدالوهاب
شاركت الفنانة التشكيلية الدولية والكوتش في تطوير الذات إيمان اليوسف من المدينة المنورة في معرض التأسيس والذي أقيم بمدينة الخبر في بوليفارد الخبر برعاية جسفت الدمام وكانت هذه المشاركة تعد واحدة من مئات المشاركات في المعارض الجماعية والمعارض المشتركة في أنحاء المملكة وخارج المملكة هذا وقد أولت التشكيلية إيمان اليوسف إهتماما” كبيرا” بالمشاركة في المعارض الوطنية بمختلف مناطق مملكتنا الغالية .
وإعترافا” منها وعرفانا” بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الثقافة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 حسب خطة سيدي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030 ومن جانبها تحدثت الفنانة التشكيلية إيمان اليوسف قائلة حول لوحتها عن مدينة الدرعية قديما” ورمز الأصالة في النخيل والإبل مصدر عزنا وفخرنا وأضافت الفنانة إيمان إنها تحب الإبداع في فنها بالمحافل الوطنية والإجتماعية كإمرأة سعودية تساهم في بناء المجتمع السعودي.