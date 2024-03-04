وزير الشباب والرياضة يسلم المنح المالية المقدمة من منظمة confejes لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب

كتبت//مرفت عبدالقادر احمد

سلم اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مجموعة من الشباب والفتيات المنحة المالية المقدمة لمشروعاتهم الصغيرة ضمن برنامج “مشروعات تمكين الشباب”، الذى تنفذه الوزارة ممثلة في الادارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرانكفونية (منظمة confejes).

وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لكل القائمين علي المبادرة واستمع الوزير للشباب الفائزين عن المشروعات التى تقدموا بها وأفكارهم، وكيفية تطوير هذه المشروعات، حيث تتنوع المشروعات الصغيرة للشباب التى تدعمها الوزارة ما بين مشروعات خدمية وصناعية وإنتاجية فى مجالات مختلفة.

وقال الدكتور أشرف صبحى إن الوزارة تولي عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج التدريبية لصقل قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم فى مختلف المجالات، فضلا عن دورات فى أهمية المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.

حضر الفعاليات اللواء اسماعيل الفار مساعد الوزير لشؤون الشباب والمشرف علي قطاع الشباب، الاستاذة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الاستاذه جيهان رشوان مدير عام الادارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة ولفيف من قيادات الوزارة.