المترجم العراقي في عدد شباط لسنة 2024
متابعة: ساهرة رشيد العراق.
تالقت دار المأمون للترجمة والنشر احدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار باصدار
حافلا بمجموعة من المواد المترجمة وآخر الأخبار والمتابعات، إضافة الى الأبواب الثابتة.
حيث صدر العدد الإلكتروني الثاني من جريدة المترجم العراقي لعام 2024.
نطلع فيها خبرا عن مشاركة الدار المتميزة في معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الرابعة. وخبر حفل توقيع كتاب سينما الاكستريم الصادر عن الدار، وخبر اختتام معرض النجف الدولي للكتاب.
ونتصحف في صفحة حوارات مقابلة مع المترجمة الألمانية سوزان سيمور”.
بينما حفلت الصفحة الرابعة بمواضيع متميزة، أهمها: نظرة على الماندرين، اللغة الأكثر تعقيدا في العالم، مترجم عن الإسبانية.
أما الصفحات الأخرى: كتب وكتاب، تشكيل، سينما ومسرح والأخيرة ثقافات، جاءت متنوعة بعدد من المواد المترجمة ومتابعات جديدة لأهم النشاطات الثقافية والفنية والأدبية محليًا وعالميًا.