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حماة الوطن بالإسكندرية يطلق أولى فاعليات “الدورة التأهيلية للمجالس النيابية والمحلية”
حماة الوطن بالإسكندرية يطلق أولى فاعليات “الدورة التأهيلية للمجالس النيابية والمحلية”
كتب : وائل عباس
أطلق حزب ” حماة الوطن ” بالإسكندرية أولى فاعليات “الدورة التأهيلية للمجالس النيابية والمحلية” بمقر الحزب بمنطقة سموحة شرق المحافظة ، والتي من المقرر استمرار فاعلياتها حتى 7 مارس الجاري، ويحاضر بها نُخبة من قيادات الحزب بأمانتي الإسكندرية والمركزية ، وذلك تحت رعاية اللواء ” طارق بركات ” رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ محمد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، بخلق كوادر قادرة على أداء الدور النيابي بالمجالس البرلمانية والمحلية وتقديم خدمات ملموسة على أرض الواقع لتحسين حياة المواطنين.