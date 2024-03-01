الإتحاد الدولي للصحافة العربية يقيم أكبر قافلة طبية في مصر
كتبت :مروة حسن
تزامناً مع آحتفالات مصر برعاية ذوي القدرات الخاصة وإستجابة للسيد الرئيس الذى أبدى إهتماماته بهم عقد الإتحاد الدولى للصحافة العربية بالمنوفية مع مستشفى الرازى التخصصى بشبين الكوم بروتوكول تعاون للكشف الطبى المجانى على عدد 600 حالة من ذوى القدرات الخاصة والحالات الحرجة وكبار السن على مدار أسبوع كامل من يوم السبت 24 فبراير حتى الخميس 29 فبراير 2024.
صرح بذلك أحمد الديب مدير مكتب الإتحاد بالمنوفية حيث قال أن مجلس إدارة الإتحاد الدولى للصحافة العربية بذل مجهودا كبير على مدار شهر كامل لتحضير وتجهيز هذا الحدث الخيرى الكبير برئاسة الحاج محمود أبو العطا رئيس الهيئة العليا للإتحاد بالمنوفية والأستاذ / محمود نبوى علام نائب رئيس الإتحاد بالمنوفية، والدكتور / أحمد رفاعى عضو الهيئة العليا بالمنوفية والدكتور / محمد مهاب مدير مستشفى الرازى التخصصى والدكتور إينال زكريا المدير المالى للمستشفى.
وقال محمود نبوى علام توجه الجميع لمقابلة محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون لإيقافه على أخر تطورات الإستعداد لتدشين الأسبوع ؛ وتقديم درع شكر وتقدير على كل الخدمات والدعم الذى يقدمه لجميع أهالى المنوفية وخاصة ذوى الإعاقة والحالات الحرجة وكبار السن.
وعن بداية الفاعلية صرح على الطنبداوى قائلاً إن الإحتفال بدأ بزيارة رئيس الإتحاد والوفد المرافق معه للمستشفى حيث تم إستقبالهم بلافتات الإتحاد من باب المستشفى والطرقات حتى قاعة الإحتفالات ورحب أعضاء مجلس إدارة المستشفى بوفد الإتحاد وشرح العضو المنتدب فلسفة إدارة المستشفى وإمكانياتها وقدراتها الطبية ودورها في خدمة المجتمع وتحدث رئيس الإتحاد عن مدى حب أعضاء الإتحاد للوطن و تقديم خدماته ولجانه المختلفة ومنها اللجنة الطبية، والقوافل الطبية التى أقامها لخدمة المجتمع في العديد من المحافظات.
وتحدت عن تاريخ العرب الطبى وعن الرازى ومهاراته في مجال الطب وفي نهاية حديثه قدم درع الإتحاد تقديرا لمجهودات المستشفى .
وقد تلا ذلك حضور معظم السادة التنفيذيين والسادة النواب بالمنوفية توقيع البروتوكول بين الجانبين حيث وقع الأستاذ / محمد البربري .عضو مجلس الإدارة عن المستشفى، والأستاذ أحمد الديب عن الإتحاد
ثم دعت إدارة المستشفى أعضاء الإتحاد إلى جولة تفقدية للمستشفى تم فيها تقديم شرحا وافياً عن جميع تخصصات المستشفى وغرف العمليات والإقامة والإفاقة.