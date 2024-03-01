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الأمم المتحدة تمنح رجل الأعمال سلمان الهدلاء العضوية الدائمة لممثلي المؤسسات الإستشارية

الأمم المتحدة تمنح رجل الأعمال سلمان الهدلاء العضوية الدائمة لممثلي المؤسسات الإستشارية

كتب – ماهر عبدالوهاب

حصل رجل الأعمال الشيخ سلمان بن حمود الهدلاء على العضوية الدائمة لممثلي المؤسسات ذات الصفة الإستشارية بالأمم المتحدة.

كما تم تكريمه من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وحضر الهدلاء. ا لجلسة ال (55) الخاصة لحقوق الإنسان المقامة في مركز الأمم المتحدة في جنيف بحضور سمو وزير الخارجية ومشاركة مندوبين رفيعين المستوى.

ومن جهته أعرب الشيخ سلمان الهدلاء عن سعادته وسروره بأن يكون أحد الفاعلين في الأمم المتحدة مشيرا” إلى أن المملكة العربية السعودية من أولى الدول المؤثرة في مجال حقوق الإنسان داعيا” الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وان يديم الله على هذا الوطن الأمن والأمان والإستقرار.

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