عاجل .. الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى
متابعة : وائل عباس
استقبل السيد الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” اليوم بمطار القاهرة الدولي، السيد الفريق أول ركن ” عبد الفتاح البرهان” رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن السيد الرئيس أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشدداً على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.