إطلالة عاطف سندي برعاية من نادي رواد الأزياء في كأس السعودية على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض
كتبت: مروة حسن
كأس السعودية هو كأس أغلى سباق للخيول في العالم والذي أُقيم في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بعد يوم التأسيس السعودي في يوم الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤، حيث كان الكأس خلال يومي الجمعة والسبت ٢٣ و ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض.
وخلال كأس العالم إلتقى سفير السلام والنوايا الحسنة عاطف سندي عضو شرف إدارة نادي رواد الأزياء بصاحبة السمو الأميرة الدكتورة السفيرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود ، وكذلك إلتقى عاطف بسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السيّد بوراك شاكماك وذلك في معرض ١٠٠ براند سعودي وذلك بوجود المُصممة المُبدعة سحر بامعلم رئيس نادي رواد الأزياء.
وقد قام عضو نادي رواد الأزياء المصمم الكابتن عباس هارون بتفصيل وحياكة الزي الرجالي على موديل الصاية أو الزبون وأكمام على شكل مرودن، حيث قام بإرتداء هذا الزي السعودي والذي يمثل العمق التاريخي والتراثي للمملكة العربية السعودية، سفير السلام والنوايا الحسنة الدكتور عاطف سندي في كأس السعودية على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض.