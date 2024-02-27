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الأديبةريتا بدر الدين تقيم صالونها الثقافي تحت عنوان الأمن والأمان

الأديبةريتا بدر الدين تقيم صالونها الثقافي تحت عنوان الأمن والأمان

كتبت: مروة حسن

أقامت الأديبة ريتا بدرالدين صالونها الثقافي في منزلها بمصر الجديدة ،تحت عنوان “الأمن والأمان ،نعمة مصرية”، ورحبت بالحضور هي وزوجهاالدبلوماسي محمد أبوزيد، وإبنها مدير النيابة علي أبوزيد، وإبنتها الشاعرة سارة، وإبنها المصرفي مصطفى أبوزيد .

حضر الصالون نخبة من الشخصيات كان من بينهم الفنان النجم خالد زكي، واللواء طارق المهدي، والسفير صلاح الدين عبدالصادق،والسفير عاطف سالم ،والبرفوسيرة د.جنات السمالوطي،والمستشارة رشا الشناواني، واللواء محمد جنيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق،والفنان المنتج حسين نوح،والمهندس محمد السادت وحرمه السيدة هالة، كما وحضر المستشار محمد صبري يوسف، والمحامي الشهير د.ابراهيم زكي ،والاعلامية الشاعرة رندة فودا ،والإعلامية الكاتبة اللبنانية إبتسام غنيم ،ومنى عشماوي نائبة رئيس تحرير روز اليوسف، والكاتبة دعاء محمد ،والإعلامية ميس رضا، والإعلامية نارمن طاهر،والموسيقار د.ناجي نجيب والسيدة آلاء علي إبراهيم .

وبعد الترحيب بالضيوف أشارت الأستاذة ريتا ،بكلمتها إلى أن موضوع الأمن والأمان يفرض نفسه في الوقت الراهن إذ تمر المنطقة في حروب وإضطرابات وخصوصاً حرب الآبادة الجارية في غزة ،فامصر محاطة بحزام ناري من كل الجوانب الحدودية ،وتقدم المساعدات الإنسانية لشعب غزة وتساعد في إيجاد الحلول لصالح الشعب الشقيق الفلسطيني.

فـ مصر المحروسة حقا هذا الإسم ونشكر الله على هذه النعمة ،التي تتقدم على الأكل والشرب والمواطن لايشعر بالإستمتاع بحياته وهو خائف مهدد وليس عنده الشعور بالأمان،كما ولايستطيع أن يمارس حياته الطبيعية .

وشارك في النقاش أغلب من حضر حيث أكدوا على ضرورة الوعي والإستقرار الإقتصادي وإشعال جذوة الإنتماء بين طبقات المجتمع للوقوف صفا واحداً أمام مايحدق بالبلد من مؤامرات، ويجب أن يكون الأمن والأمان المجتمعي على رأس الأولويات اليوم لوجود فئات مندسه تسعى للتخريب ونشر الشائعات.

وتحدث كل من الفنانين خالد زكي وحسين نوح عن الإهتمام بالفن والذوق الجمالي في كل شيء بعد أن ساد القبح أغلب الأشياء .

كما وأشار المحامي إبراهيم زكي على ضرورة الأمن وإستباب الأمان حتى ينعم الوطن والمواطن بحياة سعيدة.

كذلك تحدث الوزير الأسبق اللواء طارق المهدي عن الإلتفات إلى التربية الوطنية داخل المدارس والجامعات، كذلك تحدث السفير صلاح الصادق عن وجوب الإهتمام بشبابنا وكوادرنا المصرية بالخارج وإعطائها فرصة لتقديم مالديها للوطن.

وأضافت الدكتورة جنات السمالوطي على أن العنف بات ظاهرة ملفته بين طبقات المجتمع ولابد أن تكون هناك خطة لمواجهة هذا العنف الذي معه يكتمل شعور المواطن بالأمان.

وإختتم الصالون ببعض الأغنيات الوطنية الجميلة حيث قدمها على العود المايسترو ناجي نجيب.

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