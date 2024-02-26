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عمرو طنطاوي : سعداء بالعمل مع درة وتأجيل العرض الرمضاني لرغبتنا في خروج العمل بأفضل صورة
عمرو طنطاوي : سعداء بالعمل مع درة وتأجيل العرض الرمضاني لرغبتنا في خروج العمل بأفضل صورة
كتبت: مروة حسن
أكد المنتج عمرو طنطاوي أن مسلسل إثبات نسب لا يواجه اية مشاكل تسويقية بالعكس تماما فالعمل يجد إقبالا من الكثير من القنوات والمنصات لشرائه خصوصاً مع وجود درة كبطلة له وهي نجمة كبيرة حققت المسلسلات التي حملت إسمها الكثير من النجاحات والاشادات النقدية والجماهيرية.
وهو شخصيا سعيد بالعمل معها وهو أول تعاون بينهما لكنه لن يكون الأخير .
لكن قررنا تأجيله نظرا لضيق الوقت ولظروف خارجة تماما عن كل النجوم المشاركين في العمل، وجاري إستكمال المسلسل للعرض في الوقت المناسب، خصوصا مع حرصه وكل صناع العمل على خروجه بأفضل صورة.
وأبدي طنطاوي تعجبه من كل هذه الشائعات مؤكداً أن هناك الكثير من الأعمال الضخمة والتي بلعب بطولتها نجوم كبار يتم تأجيلها عاما لتظهر في أفضل صورة وهو ما يحرص عليه هو وباقي الصناع.
اثبات نسب من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.
ويتناول قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق. وتلعب فيه درة دور معيدة في كلية الصيدلة.
المسلسل من إنتاج عمرو طنطاوي – makers -.
ويشارك درة في البطولة كل من محمود عبد المغني، و نبيل عيسى، وهند عبد الحليم، ومحسن محي الدين، ومحمد علي رزق، وإسلام جمال، وفتوح أحمد، ونيهال عنبر، وولاء الشريف، ولبنى ونس.