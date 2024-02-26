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عصمت حميد مدير لإدارة والاستاذ عاطف وكيلاً لإدارة الغنايم التعليمية باسيوط
عصمت حميد مدير لإدارة والاستاذ عاطف وكيلاً لإدارة الغنايم التعليمية باسيوط
كتب : صلاح محمد الجبوري
تلقت إدارة الغنايم التعليمية اليوم قرار تعين الاستاذ عصمت حميد بتولي منصب مدير إدارة الغنايم التعليمية ، وشمل القرار ايضاً تعين الاستاذ عاطف احمد عبد العال وكيلا لإدارة الغنايم التعليمية.
كما شمل القرار ايضا تولي الاستاذ احمد سليمان مدير إدارة الغنايم سابقا بتولي منصب إدارة صدفا التعليمية ونص القرار ايضاً علي نقل السيد الاستاذ ابراهيم قناوي ليكون مدير إدارة ابوتيح التعليمية .
الجدير بالذكر أن حركة التنقلات هي الاكبر من نوعها منذ توالي السيد الفاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة اسيوط والهدف من الحركة هو دعم العملية التعليمية والنهوض بها.
واشارت انباء ان حركة المديرين اليوم للقت ترحيب كبير وخاصة في مركز الغنايم حيث إنه من فترة كبيرة كان منصب مدير الإدارة مقتصر علي اشخاص من خارج المركز ، واليوم
يتولي منصب مديرة الإدارة شخصية مرنة ومتواضعة وموجوده بين الناس ومحب للجميع وله باع في النشاط الثقافي والاجتماعي والسياسي إنه الاستاذ عصمت حميد ابن الغنايم ، ايضا لا ننسي نبل الاخلاق والسلوك الاجتماعي والنموذج الرائع والشخص المتواضع إنه الاستاذ عاطف احمد عبد العال ابن الغنايم والف الف مبروووووووووك لنا جمعيا